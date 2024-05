La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha recentemente incontrato il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell’inaugurazione del centro sportivo a Caivano. La premier si è così espressa dinanzi all’esponente del Partito Democratico: “Presidente De Luca, quella st***za della Meloni, come sta?”.

Caivano, la risposta di De Luca a Meloni

De Luca si è limitato a rispondere al saluto di Meloni: “Benvenuta. Bene di salute”. Lo scorso 16 febbraio, il governatore aveva usato il termine “st***za” per riferirsi alla presidente del Consiglio mentre parlava con i giornalisti in Transatlantico alla Camera. Un video dello scambio avvenuto a Caivano è stato condiviso sul profilo social di Atreju, l’evento di Fratelli d’Italia, accompagnato dal messaggio: “Giorgia, insegnaci la vita”.

Lo sfogo di De Luca: “Lavora tu, st***za”

A febbraio, mentre De Luca era di passaggio a Montecitorio in seguito alla manifestazione contro l’autonomia differenziata, organizzata dallo stesso governatore campano per richiedere lo sblocco dei Fondi di Sviluppo e Coesione, questi aveva affermato in risposta a Meloni: “Senza soldi non si lavora. Lavora tu, st***za”.

Meloni: “Lo Stato vincerà sulla criminalità”

Nel corso dell’inaugurazione del centro sportivo a Caivano, Meloni ha dichiarato: “Faremo vincere lo Stato sulla criminalità organizzata, sul degrado, sull’abbandono e la rassegnazione. Certo che è un imperativo gravoso, ma è quello che gli italiani si aspettano da noi ed è quello che faremo”.