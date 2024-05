Il centro sportivo di Caivano era abbandonato al degrado, ora è completamente ristrutturato e per l'inaugurazione era presente Giorgia Meloni.

A Caivano, in provincia di Napoli, il centro sportivo era in completo abbandono ma ora è stato ristrutturato e in occasione dell’inaugurazione, è presente Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni a Caivano

In un contesto socialmente difficile come quello del Napoletano, riqualificare lo sport e allontanare i ragazzi da strade sbagliate è fondamentale.

Per questo motivo la ristrutturazione del centro sportivo di Caivano assume un’importanza particolare e ha bisogno del giusto rilievo. Già presidiato dalle forze dell’ordine, il centro verrà inaugurato a breve e per questo, Giorgia Meloni è arrivata a Caivano.

Si stanno definendo gli ultimi dettagli per una giornata molto importante per la comunità locale, in nove mesi infatti la struttura è stata ristrutturata e tra qualche giorno sarà agibile.

Fra le sue rovine, la scorsa estate sono state compiute violenze ai danni di due ragazzine, un episodio che portò il parroco di zona a lanciare un appello alla premier, invitandola al Parco Verde di Caivano. E di nuovo la Meloni è qui per assistere a un evento importante di riqualificazione, che precede il prossimo impegno: il recupero dell’area teatro, che diventerà una struttura polifunzionale.

Giorgia Meloni a Caivano: con lei anche il ministro Piantedosi

All’appuntamento è presente anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha sottolineato l’importanza dell’apertura del centro sportivo.

“È l’ennesima tappa di un percorso importante sul quale il governo sta investendo. Insedieremo un centro sportivo che per noi ha un significato importante, analogo alle operazioni di polizia svolte lì perché riqualificherà il territorio e offrirà l’opportunità di fare sporta in una cornice di legalità”.