A Caivano, è iniziata alle 9 del mattino la riqualificazione del centro sportivo Delphinia e del teatro Caivano Arte nella zona del Parco Verde, un progetto annunciato dal governo Meloni.

Caivano: i lavori di riqualificazione del centro sportivo

Il commissario Ciciliano ha commentato così, come riporta tgcom24.mediaset.it, “Abbiamo iniziato da qui perché si deve dare un segnale importante di ripristino di quella che è stata una importantissima realtà per il territorio che con il passare del tempo poi è diventato quello che penso abbiate già in qualche maniera dimostrato con le immagini”, scelto dal governo per la ristrutturazione di un comune gravemente degradato, il quale ha affrontato un grave caso di stupro di gruppo nel mese di agosto.

La riqualificazione di Caivano: la presenza dello Stato

Il commissario incaricato della riqualificazione di Caivano ha esteso il suo discorso con un’enfasi sulla presenza dello Stato nel passato e nel presente: “Lo Stato qualche volta si è un po’ allentato ma è sempre stato presente e adesso riprende in mano il proprio territorio e quindi ovviamente restituisce, nel più breve tempo possibile, alla collettività una un manufatto rimesso a nuovo”.