Positano: traghetto con 100 passeggeri imbarca acqua, feriti segnalati a bordo

Traghetto in difficoltà, solo feriti lievi tra i 100 passeggeri soccorsi dalla Polizia a Sorrento. Indagini in corso

Nella serata dello scorso 30 aprile, notizia riportata solamente oggi dalla Questura di Napoli, si è constatato un grave incidente in mare nella penisola sorrentina, coinvolgendo un’unità navale della Positano Jet con circa 100 passeggeri a bordo, con arrivo a Sorrento. Il traghetto, durante la navigazione, ha iniziato a imbarcare acqua a seguito di una brusca manovra del comandante; gli occupanti della nave veloce sono stati costretti a sbarcare tutti bagnati nel porto di Marina Piccola.

La dinamica dell’incidente

Nel corso della navigazione, il traghetto ha subito una brusca oscillazione all’altezza di Punta Campanella, provocando panico tra i passeggeri mentre l’acqua cominciava ad entrare a bordo. Per fortuna, la nave veloce, partita da Positano con direzione a Sorrento, è riuscita ad arrivare nel Porto di Sorrento.

Polizia e sanitari del 118 in soccorso

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale sono intervenuti subito per soccorrere i circa 100 passeggeri a bordo, la maggior parte dei quali stranieri. Dopo lo sbarco, i passeggeri che sebbene incolumi, erano bagnati ed infreddoliti, in attesa di rientrare presso i vari hotel e le altre strutture ricettive della costiera dove soggiornavano. Solo alcuni di loro hanno riportato lievi ferite e sono stati curati dai sanitari del 118, giunti sul posto. Sono in corso indagini al fine di verificare l’origine dell’oscillazione improvvisa del traghetto e garantire la sicurezza delle future traversate.