Fermo, scooter non si ferma all'alt e finisce in un campo: due poliziotti feriti

Fermo, scooter non si ferma all'alt e finisce in un campo: due poliziotti feriti

Ha del "surreale" un incidente che è avvenuto a Fermo, nelle Marche. Il mezzo, dopo non essersi fermato all'alt, ha terminato la corsa in un campo. In corso le indagini.

Alla richiesta della volante della polizia non si era fermato e così da lì è scattato un inseguimento che è terminato in un campo. È ciò che è successo a Fermo nelle Marche dove nella notte tra il 3 e il 4 maggio si è consumato un incidente nel quale due agenti sono rimasti feriti. Stando a quanto riportano le testate locali non sono chiare le motivazioni che hanno portato l’uomo a non fermarsi alla richiesta degli agenti.

Fermo, scooter non si ferma all’alt: l’inseguimento

Il motociclista, un uomo proveniente dall’Est-Europa, dopo non aver rispettato la richiesta degli agenti di Polizia ha premuto l’acceleratore. Da lì l’inseguimento a tratti surreale che è avvenuto nelle aree che includono Fermo, Porto San Giorgio fino a raggiungere Capodarco e San Marco alle Paludi. È stato proprio in quei frangenti che il mezzo guidato dall’uomo si è scontrato con quello della polizia, finendo nel campo.

L’intervento dei soccorsi

Nell’impatto due agenti sono stati feriti. Nessuno di loro sarebbe fortunatamente in condizioni critiche. Uno di loro ha riportato lesioni ad un braccio. Contusioni leggere che richiedono un tempo di guarigione di tre giorni per il secondo agente. Sul posto è stato richiesto l’intervento degli operatori sanitari della Croce Azzurra così come quello dei carabinieri del Radiomobile ai quali è stato affidato il compito di ricostruire il quadro dell’incidente.