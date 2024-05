Brindisi: muore operaio di 46 anni in un incidente sul lavoro

Nuova vittima sul lavoro, operaio di 46 anni muore durante lavori di manutenzione nello zuccherificio di Brindisi. Indagini in corso

La morte di Vincenzo Valente, avvenuta durante il suo turno di lavoro nello zuccherificio Srb di Brindisi, è una vera e propria tragedia che ha colpito la comunità di Latiano.

La dinamica dell’incidente

Il nuovo e tragico incidente sul lavoro, che ha visto la morte del 46enne, è stato causato dalla gravissima lacerazione di un braccio da parte di un nastro trasportatore, ha portato a un’intensa emorragia che, purtroppo, non è stato possibile salvarlo nonostante l’intervento immediato dei soccorritori e il successo trasporto d’urgenza all’ospedale Perrino.

Anche il padre vittima in un incidente sul lavoro

Ancora più drammatica è la coincidenza che anche il padre di Vincenzo, il 65enne Cosimo Valente, abbia perso la vita in un incidente sul lavoro nove anni fa. La sua morte, avvenuta in seguito a una caduta da un albero durante lavori di potatura, ha già segnato profondamente la famiglia Valente e la comunità di Latiano.

Indagini avviate

Sulla scena dell’incidente mortale, gli uomini dello Spesal stanno lavorando intensamente per ricostruire nei dettagli ciò che è accaduto, raccogliendo possibili testimonianze e ispezionando i macchinari coinvolti. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo d’inchiesta per individuare eventuali responsabilità. La Procura ha ordinato il sequestro preventivo del nastro 6 dell’impianto, un passo importante per preservare le prove e consentire un’indagine approfondita.