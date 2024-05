Un drammatico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina nel cantiere della metropolitana di Napoli, situato nella zona di Capodichino.

Ennesimo incidente sul lavoro a Napoli

Un operaio di 63 anni, Antonio Russo, ha perso la vita, mentre altri due sono rimasti gravemente feriti e si trovano attualmente all’ospedale in prognosi riservata. I tre uomini lavoravano per la Sinergo, la società incaricata dei lavori della metropolitana ed erano iscritti al sindacato Filca Cisl Napoli. Secondo una prima ricostruzione, la causa dell’incidente sarebbe da imputare al malfunzionamento di un carrello che stava trasportando gli operai nel tunnel. Fonti comunali hanno dichiarato che il mezzo fuori controllo ha provocato l’impatto fatale, come riportato da SkyTg24.

Un drammatico bilancio

Antonio Russo, originario di Giugliano in Campania, sarebbe dovuto andare in pensione a settembre. Michele Pannone, di 54 anni, è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale del Mare. Ha riportato un trauma cranico ed è stato trovato in stato di incoscienza. Salvatore Agliottone, di 59 anni, è stato trasportato all’ospedale Cardarelli sempre in codice rosso. Ha una contusione a una gamba, alcune costole fratturate e si trovava in evidente stato di shock.

Indagano gli inquirenti

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti la Polizia e i Vigili del fuoco. Il primo cittadino partenopeo, Gaetano Manfredi, sta seguendo personalmente l’evolversi degli accertamenti e ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima e solidarietà ai feriti. I lavori per la nuova tratta della metropolitana, che collegherà Capodichino a Poggioreale, proseguono sotto stretta vigilanza.