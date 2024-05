Un brutto incidente si è verificato nella giornata di oggi, 22 maggio, sull’Aurelia. Una donna ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata.

Incidente sull’Aurelia, ferita una donna: ha perso il controllo dell’auto

Una donna ha perso il controllo dell’automobile, andando a finire contro un arbusto sull’Aurelia per poi ribaltarsi. L’incidente si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 22 maggio 2024, all’altezza del chilometro 37, nella zona di Santa Marinella.

Incidente sull’Aurelia: le condizioni della donna non sono gravi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Civitavecchia, i carabinieri e la polizia locale. La donna è andata a sbattere contro l’arbusto e l’automobile si è ribaltata. Quando sono arrivati i vigili del fuoco la donna era già in ambulanza per le cure del caso, per cui hanno messo in sicurezza l’auto. Le condizioni della donna non sono gravi.