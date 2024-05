Un camion e nove auto sono rimaste coinvolte in un maxi incidente in Umbria

L’incidente è avvenuto proprio questa mattina, in un orario ancora non ben specificato di mercoledì 22 maggio, in Umbria, più precisamente sulla statale 3 bis Tiberina. Al momento i dettagli su quanto accaduto sono ancora scarsi, ma l’unica cosa certa è che il tamponamento ha riguardato un camion e ben nove macchine.

Un tamponamento ha risvegliato questa mattina la statale 3 bis Tiberina dell'Umbria, un maxi incidente stradale che ha coinvolto un camion e altre nove macchine. L'impatto è stato tale che ha causato il completo blocco della strada e, ovviamente, non pochi problemi per quanto riguarda l'afflusso del traffico.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti il 118, le forze dell’ordine ed il personale dell’Anas. Al momento purtroppo non ci sono molti dettagli in merito al tamponamento e infatti non è ancora ben chiaro precisamente cosa sia successo e cosa l’abbia causato. Per fare luce su questo caso, non possiamo fare altro che attendere nuove informazioni in merito.

Anche sul numero di feriti e vittime non ci sono informazioni, non è ben chiaro quindi se effettivamente qualcuno ha perso la vita a causa di questo incidente oppure se si sono registrati solo dei feriti, gravi o meno resta un mistero.