Florida: incidente motociclistico mortale per l'ex combattente Geane Herrera

Geane Herrera, ex pugile americano UFC e partecipante al Knuckle Fighting Championship (BKFC), è morto in un incidente motociclistico all’età di 33 anni.

Il tragico incidente di Geane Herrera

L’incidente, secondo il Dipartimento della sicurezza stradale e dei veicoli a motore della città, è avvenuto sul ponte Gandhi, a Tampa, in Florida.

Herrera si sarebbe scontrato con la parte posteriore di un’altra macchina ad alta velocità. L’impatto è stato molto violento tanto da mandare a fuoco la moto e Herrera è caduto ed è morto sul colpo, secondo i primi soccorsi arrivati sul luogo dell’incidente. Al momento non sono state rivelate ulteriori indiscrezioni sull’incidente né sono state pubblicate comunicazioni.

«Geane era pieno di vita, cercava sempre di vivere la vita al massimo, era un atleta dedicato con grandi sogni di fare la differenza e lasciare il segno in questo mondo», scrive la famiglia su GoFoundMe, che ha avviato una campagna per raccogliere fondi per il funerale.

Geane Herrera e il successo con le arti marziali

Il giovane, morto improvvisamente in queste ore per un incidente, è ricordato nella comunità delle arti marziali miste per i successi raggiunti nelle sue gare.

All’età di 21 anni fece il suo debutto professionale nell’ottagono, ottenendo otto vittorie, senza sconfitte. Mentre, l’8 agosto del 2015 è entrato a far parte della UFC, ma dopo aver perso i suoi ultimi due incontri, Herrera passò all’Absolute Championship Berkut. Tuttavia, nel 2021, dopo 10 vittorie e 3 sconfitte, ha firmato per la boxe a mani nude (BKFC).