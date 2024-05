Dimitri Iannone, ex concorrente de "Il Collegio": è rimasto vittima di un in...

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio, un tragico incidente stradale a Villa Literno, in provincia di Caserta, ha strappato la vita a Dimitri Tammaro Iannone, 24 anni, ex concorrente del noto programma televisivo “Il Collegio”.

Lo scontro tra due automobili, una Fiat 500 Abarth e una Fiat 500, ha causato la morte di Dimitri e di due suoi amici: Robert Badica, 23 anni, e Filomena Del Piano, 19 anni, che viaggiavano con lui nella prima vettura. Nell’altro veicolo, una coppia di 56enni ha riportato gravi ferite, tra i passeggeri della Fiat 500 Abarth si trovava anche Jawel Abbruzzese, 21 anni, fidanzata di Dimitri, attualmente in condizioni critiche e ricoverata in terapia intensiva presso l’ospedale Moscati di Aversa. Le autorità hanno disposto l’autopsia per le tre vittime e hanno avviato un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Andrea Maggi, insegnante di italiano e latino a “Il Collegio”, ha espresso il suo dolore su Instagram: “Questo è quel genere di post che non avrei mai voluto scrivere, eravate tutti dei ragazzi di cuore. E l’idea che adesso tu non ci sia più mi distrugge, non oso immaginare il dolore dei tuoi compagni di collegio, né tantomeno quello dei tuoi genitori, che ti amavano infinitamente, e a cui va il mio abbraccio”.

Di origine ucraina, Dimitri era stato adottato a soli cinque anni da una coppia di Villa Literno, dopo la partecipazione alla prima edizione de “Il Collegio”, ambientata negli anni Sessanta, aveva completato gli studi superiori, ottenuto piccole parti in produzioni minori nel cinema e nella televisione e si era iscritto alla facoltà di Odontoiatria. La sua tragica scomparsa lascia un vuoto incolmabile nelle vite di chi lo conosceva e amava.