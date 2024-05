Poco prima dell’alba, sulla strada che collega Canosa di Puglia alla frazione di Loconia, nel nord Barese, si è verificato un incidente stradale nella quale ha perso la vita un uomo di 30 anni e un altro è rimasto ferito.

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei: nuova scossa di magnitudo 3.4, oggi vertice Meloni

Incidente stradale a Bari: morto un uomo di 30 anni originario del Senegal

La vittima, un uomo di 30 anni originario del Senegal, era a bordo di una Renault Scenic che, per cause ancora da chiarire, si sarebbe scontrata con un trattore per poi ribaltarsi e finire contro un albero. Ogni tentativo di soccorso da parte del personale del 118 è stato vano, per il 30enne non c’è stato nulla da fare. In auto, insieme al 30enne, si trovava anche un 58enne senegalese che è rimasto ferito: è stato subito trasportato in ospedale ad Andria per un trauma toracico.

Il conducente del trattore sta bene

Non ha riportato nessun trauma fisico, invece, il conducente del trattore anche se è in stato di shock. Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che conducono le indagini: l’auto e il mezzo agricolo sono stati posti sotto sequestro.

Leggi anche: Meteo, maltempo: allerta rossa in Veneto