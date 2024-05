Nella giornata di oggi, mercoledì 22 maggio 2024, è stata annunciata l’allerta gialla in Veneto per rischio idrogeologico.

Maltempo, oggi allerta rossa in Veneto

Il maltempo continua a tormentare gran parte dell’Italia, nonostante abbia un po’ allentato la presa. Nella giornata di oggi, mercoledì 22 maggio 2024, nella regione Veneto ci sarà allerta rossa per rischio idrogeologico. L’attenzione è molto alta sui fiumi e sui bacini del Basso Brenta, del Bacchiglione e Fratta Gorzone, come riportato dalla Protezione Civile.

Allerta in Veneto: continua il maltempo

Allerta arancione per Adige, Garda e Monti Lessini nel Veronese e nella zona del fiume Sile e nella zona di Roncade, in provincia di Treviso. Grande attenzione anche per il passaggio della piena in zona del Delta del Po. In provincia di Vicenza sono state chiuse diverse strade, o ridotte a senso unico alternato. Per quanto riguarda la città di Venezia, la Regione ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per i rischi idrogeologico e idraulico per temporali nelle giornate di oggi, 22 maggio, e domani, 23 maggio.