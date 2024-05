Sparatoria in Pennsylvania, ad aprire il fuoco un lavoratore: 2 morti e 3 feriti

La sparatoria è avvenuta in Pennsylvania, in un negozio di biancheria di Chester: il sospettato è stato arrestato

Il procuratore Jack Stollsteimer ha parlato con Rosemary Connors di NBC10, della sparatoria di mercoledì mattina, 22 maggio, in un negozio di biancheria di Chester, in Pennsylvania: ad aprire il fuoco un “dipendente scontento” in custodia della polizia. Nell’attacco sono morte due persone e tre sono stati i feriti.

La sparatoria in Pennsylvania

Un dipendente scontento è entrato in un negozio di biancheria, il locale è il Delaware County Linen e ha sparato a cinque colleghi, l’annuncio è stato dato dal procuratore distrettuale della contea di Delaware, Jack Stollsteimer, durante una conferenza stampa vicino al luogo della strage.

La biancheria nella quale è avvenuta la strage

L’azienda è a conduzione familiare ed è un’azienda di servizi di noleggio biancheria e lavanderia in attività dal 1988. Serve principalmente ristoranti, country club, hotel e altre attività commerciali in Pennsylvania e in alcuni stati limitrofi.

La sparatoria è avvenuta all’interno e all’esterno dell’azienda ed è stata utilizzata una pistola. Gli agenti sono stati inviati al Delaware County Linen sulla West 4th Street, vicino a Hayes Street, intorno alle 8:30 di questa mattina.

Il sospettato è stato preso in custodia della polizia mentre, i feriti sono stati portati d’urgenza in ospedale e Stollsteimer ha chiesto alla comunità di pregare per i tre feriti.