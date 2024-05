Maltempo in Piemonte, grandinata a Santena, interviene Coldiretti: "Si ripete...

Una violenta grandinata ha colpito molte città in Piemonte, disagi e danni all'agricoltura: interviene Coldiretti

Un forte temporale si è abbattuto, in queste ultime ore del pomeriggio di Mercoledì 22 Maggio, in provincia di Torino, colpendo la zona a sud del capoluogo piemontese. Tra Moncalieri e Santena si è verificato una violenta grandinata che ha provocato disagi e allagamenti, arriva la protesta di Coldiretti Torino.

Maltempo a Torino: temporali e grandinate

Il maltempo a Torino non si arresta, oggi è il terzo giorno di temporali e grandinate che stanno creando sempre più disagi e danni all’agricoltura.

A causa del forte temporale in atto nella zona, molti voli in arrivo all’aeroporto Sandro Pertini di Torino-Caselle stanno subendo ritardi e, il traffico è in tilt a causa di una violenta grandinata che ha colpito tante località del Torinese: Busignetto, Moncalieri, Beinasco, Busi, ma soprattutto Santena, dove la grandine ha formato uno strato di ghiaccio spesso fino a 15 cm.

Allagamenti e piante, inoltre, sono cadute ed è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in molti comuni.

La protesta di Coldiretti Torino dopo il maltempo



Dopo la grandinata avvenuta nelle diverse città piemontesi, si attiva la protesta di Coldiretti Torino che segnala: «danni a grano, prati stabili, mais, tutte le colture in fiore».

Gli agricoltori non riescono ad intervenire poiché è impossibile entrare con i mezzi agricoli nei prati trasudanti acqua.

Bruno Mecca Cici, il presidente di Coldiretti Torino, interviene:

«Si ripete il copione del 2023, quando abbiamo visto le grandinate sui nostri campi già nei mesi primaverili».

Gli agricoltori stanno segnalando, inoltre, danni agli Uffici Coldiretti di zona di Chieri e Carmagnola.