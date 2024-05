Il Regno Unito andrà al voto il 4 luglio. Il primo ministro Sunak ha convocato elezioni anticipate, inaspettatamente.

Regno Unito, Sunak convoca a sorpresa elezioni anticipate per il 4 luglio

Il Regno Unito andrà alle elezioni il 4 luglio, come confermato dal primo ministro Rishi Sunak, che ha dato l’annuncio ufficiale. Sunak ha dichiarato di aver informato Re Carlo III e ha rivendicato di aver aiutato il Paese a uscire dalle “più grandi sfide dalla Seconda Guerra mondiale” vissute negli ultimi 4 anni. L’elezione è anticipata di sei mesi rispetto alla naturale scadenza. i sondaggi danno da mesi l’opposizione laburista di Keir Starmer in vantaggio sui conservatori.

Il premier si è detto pronto a “lottare per ogni voto“, nel suo discorso alla nazione in cui ha annunciato la convocazione delle elezioni per il 4 luglio. Ha poi affermato di “avere un piano” a differenza del suo avversario Keir Starmer. “Ha dimostrato più e più volte che prenderà la via più semplice e farà qualsiasi cosa per ottenere il potere” ha sottolineato il primo ministro, che si è dichiarato pronto a guadagnare la fiducia degli elettori.

Regno Unito: i progetti di Starmer

Il leader laburista Keir Starmer, dopo l’annuncio di Rishi Sunak, ha dichiarato che è arrivato il tempo di “cambiare in meglio“. “I conservatori hanno lasciato il nostro Paese insicuro” ha aggiunto. Starmer ha spiegato le “tre ragioni per cui si dovrebbe cambiare in Gran Bretagna con i laburisti“, spiegando che la prima è che “fermeranno il caos” per quanto riguarda la sanità, la criminalità, i mutui, i prezzi sui prodotti alimentari e molto altro. Il secondo motivo riguarda il cambiamento promesso per “reimpostare la nostra economia e la nostra politica” in modo da soddisfare i lavoratori. Il terzo punto è il “piano a lungo termine per ricostruire la Gran Bretagna, un piano pronto a partire, interamente valutato e interamente finanziato“.