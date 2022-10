Il nuovo premier del Regno Unito è Rishi Sunak: l’ex Cancelliere dello Scacchiere è anche il primo di origine indiana e fede induista.

I Tory cambiano leader per la terza volta e così anche il Regno Unito accoglie un nuovo premier: l’incarico è stato assegnato a Rishi Sunak. Si tratta del primo premier di origini indiane e di fede induista.

Rishi Sunak è il nuovo premier del Regno Unito: il primo induista e di origini indiane

Rishi Sunak è il nuovo premier del Regno Unito. L’ex Cancelliere dello Scacchiere, 42 anni, è non solo l’erede della dimissionaria Liz Truss ma anche il primo inquilino di Downing Street di origini indiane e fede induista. La leadership Tory è passata a Sunak dopo il ritiro di Penny Mordaunt, l’unica rivale ancora in lizza.

“Non ci saranno elezioni anticipate”, ha dichiarato Sunak ai parlamentari conservatori che si trovavano alla Camera dei Comuni dopo la sua nomina a leader conservatore e, di conseguenza, a premier britannico.

Per quanto riguarda la rivale del 42enne, Mordaunt ha ammesso la sconfitta pochi minuti prima che il presidente del comitato 1922, Graham Brady, annunciasse l’assegnazione della leadership a Sunak.

In questo frangente, la ministra ha constatato di non riuscire a raggiungere il quorum di 100 endorsement tra colleghi deputati al contrario dell’avversario e collega che poteva contare su circa 200 nomination in caso di ballottaggio. Per questo motivo, ha deciso di gettare la spugna.

Il primo discorso come leader dei Tory

I Tory sono al terzo cambio di leader in tre anni di legislatura. Dopo le dimissioni rassegnate da Boris Johnson, si è aperta la campagna elettorale che ha portato a Downing Street Liz Truss. La pallida imitazione di Margaret Thatcher, tuttavia, ha retto il governo per appena un paio di mesi prima di essere costretta a dimettersi dopo aver fatto crollare la sterlina.

Ora, in quella viene considerata dai conservatori come una situazione “senza precedenti”, è il turno di Sunak, che però sembra avere le idee molto chiare sul periodo storico e la crisi economica che il Paese sta vivendo.

“Non c’è dubbio che ci troviamo di fronte a una profonda sfida economica. Ora abbiamo bisogno di stabilità e unità. La mia assoluta priorità sarà unire il nostro partito e il nostro Paese. È l’unico modo per superare le sfide che dobbiamo affrontare e costruire un futuro migliore e più prospero per i nostri figli e nipoti”, ha dichiarato il neoleader dei Tory durante il suo primo discorso. “Essere eletto è il più grande privilegio che m’abbia concesso la vita. Restituirò a un Paese che amo tanto“, ha aggiunto.