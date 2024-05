Dopo le tante scosse delle ultime settimane, ultimamente sembrava che Napoli stesse vivendo un momento di maggiore calma dal punto di vista dei terremoti. Non si è arrestato, invece, il movimento tellurico nel sottosuolo del capoluogo campano e in particolare nell’area dei Campi Flegrei. Anche nel corso di quest’ultima notte, infatti, nuove scosse di terremoto di magnitudo compresa fra il 2 e il 3 hanno interessato la zona.

Napoli, Campi Flegrei: le scosse della notte

Nella notte fra il 6 e il 7 maggio, alcune nuove scosse di terremoto hanno colpito Napoli e i Campi Flegrei. Era da poco passata la mezzanotte quando l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha iniziato a segnalare scosse di terremoto, con le più forti di magnitudo 3.2 e 2.9.

Napoli, Campi Flegrei: lo sciame sismico non si ferma

Lo sciame sismico a Napoli non si placa. Nel corso dell’anno sono state registrate numerose scosse. Cresce la preoccupazione tra gli abitanti della zona. Solo nel mese di aprile si stima che siano state centinaia le scosse registrate nella medesima area che, seppur non abbiano mai superato un certa soglia di pericolosità, non possono far dormire sonni tranquilli ai residenti.