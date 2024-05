Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, si è verificato un terribile incidente tra due auto avvenuto all’incrocio tra via Gioia e viale Lunigiana a Milano: un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito.

Scontro tra due auto a Milano: grave un uomo

Come riporta l’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), l’incidente è avvenuto poco prima delle 17 e ha coinvolto un’auto e una macchina di una società privata di trasporti sanitari, che in quel momento non trasportava persone o materiale sanitario. Ad avere la peggio nello scontro è stato proprio l’uomo alla guida dell’auto sanitaria: le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo, 55 anni, è stato trasportato in arresto cardiaco con manovre rianimatori in corso al Niguarda: secondo quanto trapelato, avrebbe riportato un trauma cranico e al volto. Sarebbero meno gravi, invece, le condizioni dei due passeggeri dell’altra auto coinvolta, una donna di 69 anni ed un uomo di 27: entrambi sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso di Città Studi.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente, secondo una prima ricostruzione tutto è successo ad un incrocio regolato da un semaforo: non è chiaro se l’auto della società privata di trasporti sanitari avesse i lampeggianti accesi. L’esatta dinamica dell’impatto è al vaglio della polizia locale.

