Dopo il clamore mediatico scaturito dalle parole di Papa Francesco, che avrebbe usato il termine “frociaggine” per riferirsi all’accesso ai seminari di persone omosessuali, arrivano le scuse dalla sala stampa vaticana.

“Nella Chiesa c’è spazio per tutti”

Scrive la sala stampa vaticana in una nota: “Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni ‘Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti’. Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”.

Il discorso incriminato

L’incidente nasce all’interno di un incontro a porte chiuse avvenuto fra Papa Francesco e gli oltre 200 vescovi italiani, che lunedì scorso ha aperto nell’Aula del Sinodo l’assemblea generale della CEI. Sembra che durante questo incontro, come hanno confermato diverse fonti, il Pontefice avrebbe invitato a prestare una maggiore selezione negli accessi ai seminari, riferendosi a un eccesso di “frociaggine”.