Hamas accetta l’accordo sulla tregua a Gaza. Un accordo per il momento a metà, visto che non si conosce ancora la decisione presa da Israele.

Hamas accetta l’accordo sulla tregua a Gaza. Ismail Haniyeh, leader del gruppo islamista, ha informato il premier del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamen di aver approvato la proposta sull’accordo di cessate il fuoco. Haniyeh ha chiamato direttamente i due leader al telefono, come annunciato in un comunicato di Hamas su Telegram. “La palla è ora nel campo di Israele” ha dichiarato un esponente di Hamas, citato dai media.

Sospensione dei negoziati al Cairo e fuga degli abitanti di Rafah

Hamas aveva annunciato una sospensione dei negoziati al Cairo. “Abbiamo deciso di sospendere i negoziati per un cessate il fuoco dopo essersi consultati con il resto delle fazioni palestinesi” ha dichiarato una fonte a Skynews Arabia. I leader del gruppo avrebbero ricevuto una richiesta da parte egiziana “di evitare un’escalation militare e dare la possibilità di contenere la crisi“.

Intanto migliaia di abitanti di Rafah stanno lasciando la città, come riportato dalla Mezzaluna Rossa palestinese, dopo che Israele ha iniziato a bombardare i due quartieri di Rafah, di cui aveva ordinato l’evacuazione. Il Gabinetto di guerra israeliano ha approvato l’operazione a Rafah, come riferito dai media, secondo cui una volta evacuata la popolazione l’operazione militare potrebbe iniziare in pochi giorni.