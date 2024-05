Gli Usa fanno sapere di essere in una fase di raccolta di informazioni in merito a quanto accaduto ieri a Rafah

Nelle scorse ore, un tremendo attacco israeliano alla tendopoli nell’area di Tal as-Sultan, ha scosso tutta l’area di Rafah. Il numero esatto delle vittime non è ancora stato confermato, e ci sono versioni discordanti tra le forze in gioco, ma quello che è stato assordato è stato che decine di civili hanno perso la vita nel raid aereo. Nel frattempo, gli Usa fanno sapere di essere in una fase di raccolta di informazioni in merito a quanto accaduto in serata.

Raid di Israele a Rafah: indagano gli Usa

Un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale ha fatto sapere questa mattina che la Casa Bianca è a conoscenza dell’attacco israeliano al campo profughi di Rafah e sta attualmente raccogliendo maggiori informazioni su quanto successo. L’Idf stesso ha confermato quanto inizialmente era stato denunciato dalla Mezzaluna Rossa, dichiarando di aver effettivamente portato a termine il raid aereo. Gli Stati Uniti d’America vogliono vederci chiaro sulla dinamica e sui dettagli della tragedia.

Raid di Israele a Rafah: la morte di due esponenti di Hamas

L’esercito di Israele ha anche dichiarato nel medesimo raid sono stati uccisi due alti esponenti di Hamas. Il portavoce militare di Tel Aviv ha spiegato: “Si tratta di Yassin Rabia comandante della leadership di Hamas in Cisgiordania e Khaled Nagar, un alto esponente della fazione sempre in Cisgiordania”.