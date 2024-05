Dopo tanti mesi di attacchi quasi a senso unico, Hamas è tornata a lanciare una raffica di razzi su Tel Aviv. La reazione dell’Idf è stata tremenda: un nuovo pesante raid aereo contro i civili della zona nord-occidentale di Rafah. Si discute sul numero delle vittime. Per la Mezzaluna Rossa sono più di 50, Israele rivede la cifra al ribasso.

Israele attacca Rafah: la reazione al lancio dei missili su Tel Aviv

“Gli equipaggi delle ambulanze della Mezzaluna Rossa Palestinese stanno trasportando un gran numero di martiri e feriti dopo che l’occupazione (israeliana) ha preso di mira le tende degli sfollati vicino al quartier generale delle Nazioni Unite a nord-ovest di Rafah” – ha comunicato Hamas nella notte, specificando poi anche che – “Questo luogo è stato designato dall’occupazione israeliana come area umanitaria“. I media palestinesi dichiarano che i morti a Rafah sarebbero circa 50, la maggioranza dei quali donne e bambini.

Israele attacca Rafah: il numero dei morti

Dall’altra parte, invece, Israele ammette le proprie responsabilità e non nega l’attacco su Rafah, ma rivede i numeri dei decessi. “I dettagli sono in fase di verifica” – riporta lo Ynet, spiegando che i morti accertati, al momento, non sarebbero più di 40.