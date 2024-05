Un terribile incendio è scoppiato nella notte di sabato in un ospedale pediatrico in India. Sette neonati sono morti nel reparto di maternità.

India, esplosione nel reparto di maternità di un ospedale: morti sette neonati

Un terribile incendio è scoppiato nella notte di sabato 25 maggio nel reparto di maternità di un ospedale pediatrico in India. Sette neonati ospitati nella struttura sono morti. L’incendio è scoppiato a causa dell’esplosione di una bombola d’ossigeno.

I vigili del fuoco di Delhi hanno risposto all’emergenza, riuscendo a portare via dall’ospedale dodici neonati. Nonostante questo, purtroppo, sei neonati sono stati dichiarati morti sul posto e uno è deceduto durante il trasporto in ospedale. Cinque neonati sono in terapia intensiva, mentre le autorità stanno lavorando per scoprire le cause e le responsabilità di quanto accaduto.

India, incendio in un ospedale: le indagini

Un funzionari odi polizia ha confermato che i corpi dei piccoli sono stati trasferiti in un altro ospedale per l’autopsia. La polizia ha avviato un’azione legale contro Naveen Kichi, proprietario dell’ospedale, per accertare eventuali negligenze che potrebbero aver provocato l’incendio. L’ipotesi, secondo il direttore dei vigili del fuoco di Delhi, Atul Gara, è che l’incendio sia stato innescato dall’esplosione di una bombola d’ossigeno.