Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante diventeranno genitori: "Non vediamo l...

Bebè in arrivo per la coppia formata da Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. I due hanno annunciato la lieta notizia sui social network.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante presto genitori

Gianluigi Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante diventeranno presto genitori. Avevano deciso di non dire nulla fino a ieri, quando hanno pubblicato un post condiviso su Instragram per annunciare la lieta notizia. Nello scatto i due indossano la nuova maglia da portiere della Nazionale. Nella prima foto Donnarumma abbraccia il pancione della compagna, indossando i guantoni, mentre nella seconda la coppia è di spalle e mostra le scritte “mamma” e “papà” sulle maglie della Nazionale.

Il dolce annuncio: “Non vediamo l’ora di incontrarti”

“Non vediamo l’ora di incontrarti” è la didascalia che accompagna le dolcissime immagini con cui hanno dato l’annuncio. I due non hanno dato ulteriori dettagli, per vivere in privato questa notizia così bella ed emozionante. Sono arrivati moltissimi commenti di amici e colleghi.