Francia, paura per Donnarumma: aggredito e rapinato in casa con la fidanzata

Il portiere del Paris Saint-Germain è stato aggredito e derubato a casa sua: paura per Donnarumma e la fidanzata Alessia

Il portiere della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma è stato aggredito a rapinato da alcuni uomini che si sono introdotti a casa sua. Il calciatore classe 1999 in quel momento si trovava nell’abitazione insieme alla fidanzata Alessia.

Secondo quanto riportato da ‘Actu 17’, Gianlugi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia si trovavano nella loro abitazione situata nell’8° arrondissement di Parigi quando, nella notte tra giovedì e venerdì, alcuni uomini hanno fatto irruzione per rapinarli. I malviventi hanno legato i due fidanzati per poi iniziare a frugare tra gli oggetti di valore del portiere: si stima che abbiano racimolato un bottino pari a circa mezzo milione di euro. Gianluigi e Alessia sono riusciti a rifugiarsi in un hotel di lusso situato a pochi metri dalla loro casa e il personale li ha aiutati ad allertare le autorità.

Il trasferimento in ospedale: come stanno Gianluigi e Alessia

I due ragazzi, ancora sotto stato di shock, sono stati accompagnati in pronto soccorso dove hanno ricevuto le cure per le percosse subite. Adesso stanno entrambi bene. Nel frattempo, la Brigata per la repressione del banditismo della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un’indagine su questa terribile vicenda.