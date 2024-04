Dopo la vittoria nel derby contro il Milan di lunedì 24 aprile e i festeggiamenti improvvisati in piazza Duomo, oggi i tifosi possono celebrare ufficialmente la vittoria con la sfilata tra le vie della città: la festa che si sta svolgendo a Milano è anche in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW.

Sfilata a Milano per lo scudetto dell’Inter

I tifosi dell’Inter si sono preparati ad accogliere la squadra, che viaggerà su due bus scoperti fino a piazza Duomo.

Il corteo ha lasciato lo stadio alle 16:30 e dovrà effettuare 8 chilometri: da San Siro a Piazza Duomo. I primi a salire sull’autobus sono stati Arnautovic, Calhanoglu e Pavard, seguiti da tutto il resto della squadra compreso l’allenatore Simone Inzaghi.

Dalle casse dell’autobus è partita musica a tutto volume, mentre sui lati sono comparse bandiere con le due stelle e sui due pullman si leggono le scritte:

«‘Campioni d’Italia’ e ‘La seconda stella è nostra, grazie interisti!’».

100.000 tifosi in città: i pullman avanzano a fatica

Sarebbero circa 100.000 le persone che circondano i bus scoperti dell’Inter: cori, fumogeni, magliette e bandiere colorano la città ma, allo stesso tempo, rendono difficoltoso il viaggio: dopo oltre mezz’ora, il pullman della squadra nerazzurra ha percorso poco più di duecento metri degli otto chilometri.

Tra i più scatenati sugli autobus Barella, Dimarco e Dumfries ma anche Farris, vice di Inzaghi. Lilian Thuram sul pullman sventola la bandiera che raffigura una banconota da 0 euro e la foto di Calhanoglu: un riferimento alla battuta del francese nella diretta Instagram col presidente Zhang, nella quale chiedeva un regalo per lui e il turco arrivati a parametro zero.

Arrivo previsto in piazza Duomo

Il corteo dovrebbe concludersi in piazza Duomo intorno alle 21. con l’arrivo della squadra sulla Terrazza 21, da cui i giocatori saluteranno i tifosi e faranno partire la festa. Tuttavia, potrebbero verificarsi ulteriori ritardi a causa del caos che invade la città in questi minuti.