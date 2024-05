Angelina Mango torna a casa dopo la conquista del settimo posto all'Eurovision 2024. Per la finale, sorprende tutti scegliendo un look dark e audace

Angelina Mango ha lasciato il segno all’Eurovision Song Contest 2024, che si è svolto a Malmo, in Svezia, con una performance di grande impatto, anche se la vittoria finale è andata alla Svizzera. L’Italia, con la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 2024, si è comunque classificata in settima posizione, ottenendo un risultato lodevole e confermando la sua competitività nel contest europeo.

Eurovision, gli outfit di Angelina Mango

Durante il suo percorso all’Eurovision, Angelina ha brillato con due outfit distinti, uno per la semifinale e uno per la finale, entrambi perfettamente in linea con la sua canzone “La noia” e la scenografia. La sua scelta di collaborare con la stessa casa di moda che l’ha vestita al Festival di Sanremo 2024 ha aggiunto coerenza al suo stile artistico, rafforzando la sua immagine come artista di classe e di tendenza.

Chi firma i look di Angelina

Angelina Mango ha lasciato il segno a Sanremo con i suoi audaci look firmati Etro, che hanno catturato l’attenzione per la loro originalità e vivacità, in netto contrasto con gli abiti più tradizionali degli altri artisti. Lo stylist Nick Cerioni, esperto nel suo campo e già collaboratore di Achille Lauro e i Maneskin, ha contribuito a creare il suo stile per entrambe le importanti kermesse musicali.

Nella semifinale dell’Eurovision, Angelina ha optato per un outfit sorprendente: una tuta nude con dettagli neri, abbinata a un corsetto personalizzato. Gli stivaletti con super zeppe hanno aggiunto un tocco di grinta e originalità al suo look, sottolineando la sua determinazione a distinguersi. Per la finale dell’Eurovision Song Contest, Angelina Mango ha scelto un abbigliamento distintivo e dal tono più dark. Indossava una tuta in lycra nera arricchita da un ricamo “La noia”, con disegni personalizzati da lei stessa, tra cui peperoncini, rose e corone di spine. Completava il look un body bustier ricamato con perline nere e dettagli floreali nei toni del rosso e del glicine.

Il significato dei look

Angelina Mango è conosciuta per la sua scaramanzia, e ha voluto che il suo look riflettesse un perfetto mix tra il suo brano “La Noia” e la sua personalità. Per questo motivo ha scelto di riproporre il simbolo del peperoncino sulla sua tuta e sui gioielli, considerandolo il suo portafortuna. La scenografia del palco, caratterizzata da un trono di rami intrecciati e rose, ha creato l’atmosfera di una foresta di alberi spogli, mentre le piante dominavano sugli schermi LED.

Nel videoclip, la 23enne di Maratea aveva i capelli molto lunghi pettinati con trecce, simboleggiando il legame e la solidarietà tra le donne. La corona di spine sulla sua tuta fa eco direttamente al testo di “La noia”, aggiungendo ulteriore significato al suo look.