Angelina Mango e le rivelazioni sul post-Sanremo: "Mi sono sentita in un frul...

Angelina Mango e le rivelazioni sul post-Sanremo: "Mi sono sentita in un frul...

Angelina Mango è la rivelazione musicale degli ultimi tempi. Prima la vittoria ad Amici e poi quella a Sanremo, tanto successo in poco tempo, al punto che l'artista ha rivelato: "Mi sono sentita in un frullatore".

Angelina Mango non ha certo bisogno di presentazioni. Da impacciata figlia di Mango, nomea che le pesava molto ad Amici, adesso è un’artista che si è fatta strada nel mondo della musica e vive di luce propria. Sta facendo un’ottima figura all’Eurovision Song Contest, ma ha rivelato che questo periodo è stato abbastanza turbolento.

Angelina Mango dopo Sanremo

Il successo per Angelina Mango è arrivato tutto insieme e la spinta decisiva è stata la partecipazione a Sanremo, dove è uscita vincitrice con il brano La Noia.

Adesso è una delle protagoniste dell’Eurovision Song Contest 2024. Intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita dopo l’esperienza sanremese: “Mi sono sentita in un frullatore ma sono contenta di come lo sto vivendo. Ho tante persone intorno che mi tengono con i piedi per terra, dal mio team alla famiglia”.

Poi si è soffermata sulla prima serata a Sanremo: “Mi aspettavo grandi emozioni ma non certo di divertirmi così tanto”.

Angelina Mango e l’importanza di Maria De Filippi

La giovane cantante ha conquistato il pubblico di Sanremo non solo con la canzone in gara ma anche con l’emozionante interpretazione del brano La rondine.

“Sono grata alla mia famiglia per avermi dato fiducia. Avevo paura ma penso di aver fatto la cosa giusta e lo dimostra l’amore che la canzone ha ricevuto”.

Angelina ha raccontato che la famiglia è la sua vera forza, come il fratello Filippo.

“Grazie a mio fratello io scrivo canzoni, lui mi ha insegnato come si fa”. Poi ha citato anche Maria De Filippi, una delle prime a credere in lei e che ancora oggi è molto presente.