È Angelina Mango a vincere la 74esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘La noia’. Emozionatissima e in lacrime ha ricevuto l’ambito premio, il Leone d’oro, simbolo della città di Sanremo.

Sanremo: vince Angelina Mango

La cantante, per la prima volta in gara al Festival, è stata la più votata tra gli ultimi cinque cantanti in gara rimasti: secondo Geolier, terza Annalisa, quarto Ghali e quinto Irama. La figlia di Pino Mango ha accolto la notizia con un urlo e salti di gioia sul palco: “Grazie di cuore all’artista, a voi, al mio team, a mia mamma e alla mia famiglia” sono queste le parole della vincitrice del Festival che ha poi aggiunto: “Siete matti, grazie a tutti, grazie davvero”. Angelina Mango si aggiudica anche la partecipazione all’Eurovision Song Contest, che avrà luogo in Svezia nel mese di maggio.

Le percentuali

Le percentuali totali: Angelina Mango 40,3%; Geolier 25,2%; Annalisa 17,1%, Ghali 10,5% e Irama 6,9%. Per il televoto invece: Mango 16,1%; Geolier 60%; Annalisa 8%; Ghali 8,3% e Irama 7,5%. Chiudono la top10 Mahmood, Loredana Bertè, Il Volo, Alessandra Amoroso e Alfa. Emma si posiziona al quattordicesimo posto e Fiorella Mannoia, vincitrice del premio Bardotti, quindicesima.

