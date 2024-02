Con una nota, la Rai ha rassicurato tutti sulla questione problemi tecncici del televoto: “Valanga di voti in netto aumento, ma sono regolarmente acquisiti“. Lo stesso Amadeus, direttamente dal palco dell’Ariston, aveva detto: “Superati i record di televoto, c’è molto traffico e stanno smaltendo“.

Sanremo: il comunicato della Rai

Nel corso della serata è arrivato il comunicato della Rai che ha rassicurato sul corretto funzionamento del televoto: “Il televoto sta funzionando regolarmente, abbiamo parlato con Telecom e con i notai. Valanga di voti in netto aumento, ma sono regolarmente acquisiti. Le conferme arrivano in ritardo, ma si è dato priorità al voto che alla conferma. Non andrà perso nessun voto” si legge nella nota pubblicata direttamente dalla Rai durante la diretta del Festival.

Messaggio di conferma

Il problema principale riguarda il messaggio di conferma che dovrebbe arrivare dopo l’invio del voto: se il messaggio non arriva, allora il voto non è valido. Ecco perché Amadeus, come anche Annalisa, Geolier e Irama, hanno consigliato di continuare a votare finché non si ricevono i messaggi di conferma.

