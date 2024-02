Sanremo, gli utenti non riescono a votare via SMS: Annalisa e Geolier si rivo...

È andato in tilt il televoto nella serata finale di Sanremo: sui social, sono tantissimi gli utenti che stanno facendo presente un problema nell’invio dei voti via SMS. Annalisa, Geolier e anche Irama si sono rivolti direttamente ai fan per avvisarli di questo disservizio. Anche Amadeus è intervenuto sulla questione.

Sanremo: problemi al televoto via SMS, Annalisa e Geolier si rivoglono ai fan

Dopo le numerose segnalazioni per problemi al televoto via SMS, Annalisa e Geolier si sono rivolti ai fan per informarli del disservizio: “Ragazzi, ci sono problemi con il sistema per il televoto. È intasato. Votate finché non ricevete il messaggio di conferma della votazione” ha dichiarato l’artista ligure, in gara con ‘Sinceramente‘, sulle sue instagram stories. “Purtroppo ci sono problemi con il televoto, mi state mandando screenshot. Le linee sono bloccate” ha detto il cantante napoletano sempre su Instagram. Anche Irama ha aggiornato i fan sui social: “Continuate a votare finché non ricevete un messaggio di conferma, altrimenti il voto non è valido. Il sistema è intasato“.

L’intervento di Amadeus

Anche Amadeus, direttamente dal palco dell’Ariston, è intervenuto sulla questione: “Superati i record di televoto, c’è molto traffico e stanno smaltendo” ha dichiarato il direttore artistico del Festival che ha invitato i telespettatori a continiuare ad inviare SMS perché il sistema sta processando i messaggi di voto in arrivo.

