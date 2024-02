Amadeus ha poi chiesto di rispettare tutti gli artisti in gara

Durante la quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha annunciato la classifica provvisoria che non è stata ben accolta dal pubblico presente all’Ariston e, a quel punto, il direttore artistico ha chiesto rispetto per tutti gli artisti in gara.

Leggi anche: Sanremo, il Premio della critica a Loredana Bertè

Sanremo: fischi durante l’annuncio della classifica

Dopo l’inno di Mameli, Amadeus ha dato il benvenuto alla serata finale della 74esima edizione del Festival, aggiungendo: “Sanremo si ama“. Subito dopo il conduttore del Festival ha annunciato la classifica generale provvisoria delle quattro serate.Ad essere accolti con un grande applauso sono stati: Irama, al quinto posto; Ghali, al quarto posto; Annalisa, al terzo posto e Angelina Mango, al secondo posto. Quando è stato svelato il nome di chi, al momento, comanda la classifica, il pubblico ha iniziato a fischiare. Infatti, al momento è Geolier il primo. Già durante la serata di ieri, quella delle cover, dopo la vittoria del cantante napoletano il pubblico ha iniziato a fischiare.

Le parole di Amadeus

Il conduttore, vista la reazione del pubblico, ha detto: “Posso dire una cosa? Io capisco che questo fa parte della storia di Sanremo, ci sono i gruppi di fan ed è giusto che sia così. Vi chiedo solo il rispetto per tutti e trenta i cantanti in gara“.

Leggi anche: Ghali canta “Bayna” e “Italiano vero” nella serata delle cover: si incendiano le polemiche