Va a Loredana Bertè il Premio alla critica Mia Martini della 74esima edizione: l’artista ha raccolto 54 preferenze da parte dei giornalisti accreditati. La Bertè ha voluto dedicare questo Premio a Mia Martini, sua sorella, alla quale il premio è intitolato.

Sanremo: Loredana Bertè vince il premio della critica

Per il suo brano “Pazza“, Loredana Bertè è stata la preferita dai giornalisti accreditati per il Premio della critica, dedicato proprio alla sorella dell’artista, Mia Martini. Sono state 54 le preferenze, dietro di lei, Fiorella Mannoia con il brano “Mariposa” (16 voti) e Diodato “Ti muovi” (15).

“Sapevo che Pazza era la canzone giusta e volevo che diventasse di tutti, del pubblico che non ha mai smesso di seguirmi e già dalla prima sera è successo”, aveva detto il primo giorno a Sanremo. E ha avuto ragione. “Il brano è arrivato in un momento in cui volevo chiudere la guerra con me stessa. È la mia Guernica, anche se vorrei essere sempre perfetta, non lo sono”

“Lo dedico a Mimì”

“Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l’ultimo. Vincere festival e Critica non si può? La mia dedica va comunque a mia sorella Mimì e a tutte le donne, alle quali è rivolto il mio brano, voletevi più bene” sono state le parole dell’artista che ha quindi dedicato questo premio alla sorella.

