Nella seconda serata del Festival di Sanremo abbiamo assistito all’ospitata di John Travolta, una partecipazione che ha fatto molto discutere e le polemiche continuano ad alimentarsi, conferenza dopo conferenza, all’Ariston.

John Travolta, nuovi dettagli sulla partecipazione a Sanremo

Ogni giorno trapelano nuovi dettagli in merito al caso John Travolta, oggi “Pinuccio”, inviato di Striscia la Notizia è tornato sul caso. Nello specifico, ad Amadeus è stato chiesto come sono avvenuti i contatti e le trattative per la partecipazione dell’attore alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

La risposta di Amadeus in merito all’ospitata di John Travolta a Sanremo

«Io volevo dare risalto soprattutto alla musica e non ho portato grandi ospiti internazionali e le uniche due serate erano per me quelle del mercoledì e del giovedì. Avevo già contattato Russell Crowe personalmente e mi mancava il mercoledì. Quando mi hanno offerto John Travolta, avevo detto no e lo ammetto, perché non avevo serate vuote perché all’inizio mi era stato proposto il sabato. Mi è stato risposto attraverso chi lo rappresenta: ‘scegli tu la serata’. Vedendo la disponibilità e il costo a rimborso spese, ho detto: ‘l’unica serata è il mercoledì’. Questa è stata la trattativa unica fatta da me lato artistico. Tutto il resto, sul contratto eccetera, non mi riguarda e non me ne sono occupato».

Marcello Ciannamea e le nuove dichiarazioni sul caso John Travolta a Sanremo