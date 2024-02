Sanremo 2024, Fiorello riceve il tapiro per la gag con John Travolta: "Era d'...

Sanremo 2024, Fiorello riceve il tapiro per la gag con John Travolta e vuota il sacco: l'attore era d'accordo.

Dopo il caos scatenato dalla gag di John Travolta al Festival di Sanremo 2024, Fiorello ha ricevuto il tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia. Lo showman siciliano ha reagito con il sorriso, ma ha sottolineato che il divo hollywoodiano era d’accordo con lui e Amadeus.

Sanremo 2024: Fiorello riceve il tapiro per la gag con John Travolta

Il Ballo del Qua Qua di Amadeus, Fiorello e John Travolta al Festival di Sanremo 2024 continua a far discutere. La stampa ha letteralmente distrutto la gag preparata da Ama e Fiore, tanto che lo showman siciliano, in diretta su VivaRai2, ha ammesso di aver portato in mondovisione una scena “terrificante“. Striscia la Notizia avrebbe mai potuto farsi scappare un piatto tanto ricco? Giammai. La consegna del tapiro d’oro a Fiorello era quasi scontata.

La reazione di Fiorello al tapiro d’oro

Appena Fiorello ha visto Valerio Staffelli ha subito capito di essere il destinatario del tapiro d’oro per la gag con John Travolta a Sanremo 2024. Ha esordito: “È la gag più terrificante della televisione italiana, l’abbiamo fatta grossa. Non ti puoi presentare con un Tapiro solo! Ce ne vorrebbero almeno tre“. Lo showman siciliano ha ammesso che, dopo il Ballo del Qua Qua, lui e Amadeus sono stati sommersi di insulti.

Sanremo 2024, Fiorello: John Travolta era d’accordo

Fiorello ha spiegato come sono andate le cose, svelando che John Travolta era d’accordo con lui e Amadeus. Insomma, la gag era studiata a tavolino. Lo showman siciliano ha dichiarato:

“Ma secondo voi, lui non era d’accordo? Travolta non è capace di intendere e di volere?’ Gli abbiamo proposto: ‘Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico’. Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia… Praticamente il tranello l’ha fatto lui a noi”.