Venezia è stata teatro di nuovi scontri tra le forze dell’ordine e i centri sociali in occasione del G7 della Giustizia. I manifestanti, radunatisi presso la stazione di Santa Lucia, hanno tentato di raggiungere la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, dove si svolge il G7, partendo dalla stazione ferroviaria.

Manifestanti e contestazione

La polizia antisommossa ha impedito l’avanzamento dei manifestanti, dal momento che il corteo non era autorizzato. È stata necessaria una carica di alleggerimento per disperdere i manifestanti e garantire la sicurezza della zona. Secondo fonti presenti sul luogo, circa 250 persone si sono radunate presso la stazione. Stando alle informazioni nel corteo spiccavano le bandiere della Palestina, come spesso accade in questo tipo di manifestazioni. Dopo il contatto con la polizia, il corteo ha deciso di cambiare percorso, staccandosi dal cordone di sicurezza e procedendo per le calli di Venezia senza informare preventivamente sul nuovo percorso.

Critiche e richieste

Questa ennesima manifestazione ha visto scontri intensi tra manifestanti e forze dell’ordine, questa volta in occasione del G7 a Venezia, con centri sociali che avanzano critiche e richieste di giustizia sociale. Resta da vedere come le autorità gestiranno le future manifestazioni e come la politica risponderà a queste dinamiche di contestazione sociale.