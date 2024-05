La moglie di Chico Forti si chiama Heather Crane ed è una ex Miss America. Ha dimostrato un sostegno incondizionato nei confronti del marito.

LEGGI ANCHE: Chico Forti trasferito nel carcere di Verona

Heather Crane ha sempre sostenuto Chico Forti: la sua vita tra amore e giustizia

Heather Crane, ex Miss America, è la moglie di Chico Forti. La donna è sempre stata accanto al marito, sostenendolo ogni giorno da quando è stato condannato all’ergastolo a Miami per un omicidio che lui nega di aver commesso. La coppia ha avuto tre figli: Savannah Sky, Jenna Bleu e Francesco Luce. Nonostante le difficoltà che hanno dovuto affrontare e la distanza che li separa per via della detenzione di Chico Forti, Heather Crane ha saputo mantenere vivo il legame tra il marito e i loro figli, riuscendo a non rovinare il loro rapporto. La decisione di trasferirsi a Honolulu, alle Hawaii, è stata presa per regalare ai figli una vita più serena.

Chico Forti, chi è la moglie Heather Crane: ex Miss America

Heather Crane è una ex modella statunitense che ha vissuto a Miami con Chico Forti e i loro tre figli in una lussuosa residenza, prima dell’arresto dell’ex produttore televisivo e velista italiano. La donna ha sempre sostenuto l’innocenza del marito e ha condiviso con i figli la speranza di vederlo tornare a casa da uomo libero, rimanendo sempre lontana dai riflettori nonostante la battaglia legale del marito, diventata mediatica. Dopo la condanna, la donna e i figli si sono trasferiti a Honolulu.

Prima di sposare Chico Forti, Heather Crane ha avuto una carriera di successo come modella, diventando anche Miss America nel 1990. Nonostante le difficoltà e la distanza, la famiglia di Chico Forti rimane sempre molto unita, anche grazie alla convinzione della sua innocenza.