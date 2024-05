Un’allerta meteo è stata emessa in vista di domani, martedì 21 maggio: le previsioni indicano lo sviluppo di temporali di forte intensità con possibili danni.

Le ultime comunicazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta per vento, “arancione” sul crinale e “gialla” sul resto del territorio. Gli esperti evidenziano temporali di forte intensità, più probabili nel centro-occidentale, con possibili effetti e danni.

Dalla tarda mattinata sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte raffiche di intensità superiore a 75-88 km/h, lungo tutte le aree montane della regione.

Allerta meteo arancione e gialla: le zone coinvolte

L’allerta meteo arancione è stata diramata per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara e per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.

Mentre, l’allerta meteo gialla per piene dei fiumi riguarda le province di: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; e un’allerta meteo gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna e Ravenna; un’allerta meteo gialla per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; e infine un’allerta gialla per vento nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Previsioni meteo 22 maggio

Nessun particolare cambiamento al Nord nella giornata di mercoledì 22 maggio, secondo le ultime previsioni: permangono condizioni di instabilità con un peggioramento al pomeriggio, nuovi temporali su Alpi/Prealpi e pedemontane, localmente forti a est.