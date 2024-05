Una tragedia ha colpito la città di Noto, in provincia di Siracusa, dove una bimba di soli dieci mesi è morta dopo aver ingerito della candeggina.

Aperta un’inchiesta

La terribile vicenda si è consumata nel pomeriggio di giovedì 9 maggio, lasciando sconvolta la comunità locale. La bambina viveva con la sua famiglia in un appartamento, insieme alla mamma e ai suoi due fratellini. La Procura di Siracusa ha subito avviato un’inchiesta sulla morte della piccola, affidando le indagini ai Carabinieri. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, intorno alle 16:45 è arrivata al Pronto Soccorso una segnalazione riguardante la bimba, trasportata d’urgenza a seguito dell’assunzione accidentale di candeggina. Purtroppo, la bambina è giunta in ospedale già in condizioni critiche e, poco dopo, il suo cuore ha cessato di battere.

Dinamica dell’incidente ancora da stabilire

Al momento, non è chiara la dinamica precisa dell’incidente che ha portato alla ingestione di candeggina da parte della bimba. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e comprendere come la piccola abbia potuto avere accesso al liquido. Una delle ipotesi iniziali suggerisce che la bambina possa essere caduta in un secchio contenente il liquido, ma si tratta solo di una supposizione che dovrà essere confermata o smentita dalle indagini in corso.