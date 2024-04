Bambina chiusa nell'armadio per mesi muore di stenti: arrestati mamma, fidanz...

Una bambina di 5 anni, Kinsleigh Welty, è morta a Indianapolis di stenti. La piccola aveva vissuto per mesi chiusa in un armadio. Per la sua morte sono stati arrestati sua mamma, Toni McClure, 29 anni, il suo compagno, Ryan Smith, 27 anni, e la nonna materna, Tammy Halsey, 53 anni.

L’agghiacciante scoperta

Il 21 marzo le autorità sono intervenuta a casa della bambina dopo aver ricevuto una chiamata dalla madre che diceva che Kinsleigh non rispondeva più.

Gli investigatori, giunti sul posto, hanno fatto un’agghiacciante scoperta: la bambina aveva vissuto per mesi confinata in un armadio al cui interno erano state trovate tracce di cibo e bottiglie vuote.

La madre ha tentato di attribuire la colpa agli abusi subiti dal padre di Kinsleigh, ma ha successivamente confessato di aver desiderato che la bambina “uscisse dalla sua vita”.

Interrogato dagli agenti, Smith, il fidanzato della donna, ha ammesso che lui e la compagna avevano chiuso la bambina nell’armadio nel novembre 2023, e che da allora ne era uscita al massimo dieci volte.

La morte della bambina

Appena giunti a casa di Kinsleigh le autorità si sono subito accorte della gravità delle condizioni della bambina e l’hanno portata in ospedale. La piccola è morta però poco dopo il suo arrivo. Secondo il rapporto dell’ospedale pesava solo 9,5 kg. L’autopsia ha confermato che le cause principali del decesso sono state la malnutrizione e l’abbandono