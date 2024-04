Sta facendo il giro del mondo quanto accaduto a Max Paul Franklin: il produttore televisivo americano, nella notte tra l’1 e il 2 aprile, ha avuto un male mentre si trovava da solo in casa e si è rivolto alla sua Model Y per ricevere assistenza.

Usa, ha un infarto e la sua Tesla lo accompagna in ospedale

Max Paul Franklin ha avuto un principio di infarto e basso livello di glucosio nel sangue a causa del mancato funzionamento della pompa dell’insulina mentre si trovava da solo nella sua casa in Virginia. Senza perdersi d’animo, l’uomo è riuscito a salire sulla sua Model Y e a impostare l’Autopilot con destinazione il Pronto Soccorso. L’uomo ha spiegato che la sua Tesla ha percorso il viaggio di 13 miglia da casa sua in Virginia all’ospedale e che si è persino offerta di parcheggiare il veicolo in modo che il direttore potesse ricevere cure mediche immediate. Il viaggio e le capacità di guida completamente autonoma di Tesla sono stati “rapidi ed efficienti“, secondo Franklin.

Il post di Max Paul Franklin

In un post intitolato “La mia pazza storia vera”, Franklin ha scritto: “Il 1° aprile, Tesla ha sbloccato la piena capacità di guida autonoma per tutti i veicoli Tesla in America. In un momento di disperato bisogno, alle 2:00 del mattino seguente, mi sono ritrovato alle prese con una grave disidratazione e un livello di glucosio nel sangue di 670 a causa di un malfunzionamento della mia pompa per insulina. Non avendo tempo da perdere, mi sono rivolto alla mia Model Y per ricevere assistenza.” Il post è stato subito condiviso da Elon Musk.

