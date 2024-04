USA, violenti tornado: almeno 5 vittime in Oklahoma e stati vicini

Le tempeste hanno scaricato fino a 18 centimetri di pioggia in alcune aree nel corso di poche ore, meteorologi hanno avvertito del rischio di condizioni meteorologiche estreme domenica

Decine di tornado hanno devastato parti dell’Oklahoma e degli Stati confinanti delle Grandi Pianure, causando almeno cinque morti, secondo quanto riportato dalle autorità e dai media locali domenica.

Il National Weather Service (NWS) ha registrato 78 tornado venerdì, principalmente in Nebraska e Iowa, seguiti da altri 35 segnalazioni sabato dal Nord del Texas all’Oklahoma e al Missouri.

Le tempeste hanno portato fino a 18 centimetri di pioggia in alcune aree in poche ore, con meteorologi che hanno avvertito del persistente rischio di condizioni meteorologiche estreme, inclusi ulteriori tornado, inondazioni improvvise e grandine.

Sulphur, nell’Oklahoma centro-meridionale, è stata particolarmente colpita, con immagini sui social media che mostrano edifici distrutti e squadre di soccorso alla ricerca di vittime o sopravvissuti.

Il governatore dell’Oklahoma, Kevin Stitt, ha confermato quattro morti nella città, descrivendo i danni come i peggiori degli ultimi sei anni.

Almeno due persone sono decedute nella città di Holdenville, in Oklahoma, mentre una quarta è morta in un incidente sull’autostrada a Marietta, dove i tornado sono stati classificati almeno EF-3.

Stitt ha dichiarato lo stato di emergenza in 12 contee colpite e ha richiesto assistenza federale, nel frattempo, migliaia di case sono rimaste senza elettricità in Texas e Oklahoma, mentre la regione si prepara a fronteggiare la stagione dei tornado, nota per la sua frequenza e potenza.