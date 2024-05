Guerra in Ucraina, Putin: "Siamo aperti al dialogo"

Vladimir Putin parla della guerra in Ucraina e lo fa alla vigilia di un importante incontro diplomatico che avverrà nella giornata di domani tra lo stesso leader di Mosca e i vertici di Pechino. Il presidente russo sembra aprire ad un possibile negoziato, ma mette in chiaro quali devono essere le condizioni ideali per potersi sedere ad un tavolo.

Putin prima dell’incontro a Pechino: apertura al dialogo sull’Ucraina

“Stiamo cercando una soluzione globale, sostenibile e giusta di questo conflitto attraverso mezzi pacifici. Siamo aperti a un dialogo sull’Ucraina, ma tali negoziati devono tenere conto degli interessi di tutti i Paesi coinvolti nel conflitto, compresi i nostri” – sono queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente russo Vladimir Putin all’agenzia di stampa cinese Xinhua a 24 ore dalla sua visita di Stato a Pechino.

Putin prima dell’incontro a Pechino: la posizione della Cina sulla guerra

In generale, il leader di Mosca ha detto di apprezzare molto la posizione che, sin dall’inizio del conflitto nel febbraio del 2022, ha assunto la Cina nei confronti dell’Ucraina e della stessa Russia. Secondo Putin, infatti, il Paese asiatico avrebbe mostrato di comprendere quali siano le radici della crisi ucraina e il suo impatto geopolitico.