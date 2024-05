Incidente per Donald Trump in Florida: l'ala del suo Boeing colpisce un altro aereo

Incidente per Donald Trump in Florida: l'ala del suo Boeing colpisce un altro...

Inizialmente il proprietario del mezzo privato non era noto, ma la sua identità è stata scoperta tramite il numero di coda dell'aereo.

La notizia è stata riportata dall’agenzia che si occupa dei voli civili in America e, almeno inizialmente, non aveva rivelato l’identità del proprietario del Boeing privato, condividendo solo il numero di coda. Ed è stato proprio questo dato a svelare che il mezzo apparteneva a Donald Trump, che avrebbe urtato un altro aereo durante la fase di rullaggio.

Un incidente senza feriti

L’ala del Boeing 757 di Donald Trump ha colpito in fase di rullaggio un aereo parcheggiato all’aeroporto internazionale di West Palm Beach, in Florida. Stando a quanto riportato oggi da diversi media statunitensi, l’incidente sarebbe avvenuto durante la giornata di domenica e non sono stati registrati feriti.

Inizialmente la Federal Aviation Administration, agenzia americana che si occupa dei voli civili nel paese, aveva parlato dell’incidente ma senza fare allusioni all’ex presidente USA, limitandosi a dichiarare che uno dei due mezzi era un Boeing privato e fornendo il suo numero di coda, elemento che è stato principale per capire a chi appartenesse.

L’altro aereo invece, quello colpito, è un jet aziendale che era vuoto nel momento dell’impatto. Stando a quanto dichiarato dalla Federal Aviation Administration, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 1:20 ora locale, mentre al momento è impegnata ad indagare su quanto avvenuto.