L'aeroporto di Linate inaugura il face boarding. Per salire sull'aereo bisogna mostrare il volto.

Il face boarding è arrivato all’aeroporto di Linate, a Milano. Per salire sull’aereo i passeggeri dovranno mostrare il loro volto.

Milano, all’aeroporto di Linate arriva il face boarding: si sale sull’aereo mostrando il volto

Il city airport di Milano inaugura il servizio di face boarding. Non serviranno carta di imbarco e documento per salire sull’aereo, ma basterà mostrare il volto ai sistemi di riconoscimento facciale, che apriranno le porte del Gate. L’ad di Sea, Armando Brunini ha rassicurato sulla protezione dei dati personali dei viaggiatori. Il sistema, ha dichiarato, “garantisce maggiore sicurezza ed è rispettoso della privacy“.

Il face boarding, testato a Linate a partire dal 2020, permette ai passeggeri di accedere ai controlli di sicurezza e procedere all’imbarco usando il sistema biometrico di riconoscimento facciale realizzato da Sea con Thales e Dormakaba, che hanno sviluppato il sistema di elaborazione biometrica e gli appositi gate. Lo possono usare tutte le compagnie aeree.

Face boarding all’aeroporto di Linate: “Innovazione sicura, semplice e rapida”

Beppe Sala, sindaco di Milano, parla di “una grandissima novità di cui dobbiamo essere orgogliosi: Linate è l’unico aeroporto in Europa con un sistema del genere aperto a tutte le compagnie“. Quella presentata viene definita da Sea come un’innovazione “sicura, semplice e rapida“. “Il face boarding sviluppato in collaborazione con Enac e Polizia di Stato, oltre a offrire una maggior velocità dei controlli ne aumenta l’efficacia e garantisce la tutela della privacy e dei dati dei passeggeri” si legge nella nota della società.