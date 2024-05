La Russia ne è certa: nessun armamento o aiuto occidentale salverà Zelensky

Stando alle parole rilasciate dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Mosca farà di tutto per eliminare gli armamenti occidentali inviati in Ucraina.

Purtroppo sembra che la situazione sul fronte ucraino stia peggiorando di giorno in giorno e proprio di recente è stata confermato il ritiro da Kharkiv delle truppe ucraine. Una situazione che rende Mosca sempre più sicura della sua vittoria e, di recente, la portavoce del ministero degli Esteri ha dichiarato che nulla potrà salvare Zelensky.

L’occidente non salverà Zelensky

Le nuove dichiarazioni di Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo, sono state condivise dall’agenzia di stampa russa Tass. Si tratta di parole rilasciate in merito alla recente visita del segretario di Stato americano Antony Blinken a Kiev per reiterare il supporto dell’occidente nei confronti dell’Ucraina.

A tal proposito, la portavoce ha tenuto a precisare come nessun aiuto o armamento occidentale sarà in grado di salvare quello che ha definito il “regime criminale” di Zelensky dal collasso. Ma non è tutto, perché Zakharova ha poi aggiunto che la Russia farà di tutto per fare piazza pulita del materiale militare inviato dai paesi occidentali all’Ucraina.

Mosca sembra quindi pronta a dare il colpo finale all’avversario eliminando il suo punto di forza principale e su cui ha sempre contato per riuscire a resistere così a lungo durante questo conflitto, che ormai va avanti da più di due anni senza sosta.