Guerra in Ucraina, Biden paragona Putin a Hitler: "Faremo come in Normandia"

Guerra in Ucraina, Biden paragona Putin a Hitler: "Faremo come in Normandia"

Il presidente americano Joe Biden, nel suo discorso in Normandia, ha paragonato Vladimir Putin ad Adolf Hitler.

Guerra in Ucraina, Biden ha paragonato Putin a Hitler

“Faremo come in Normandia” ha dichiarato Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, nel suo discorso in Normandia. Il presidente ha paragonato Vladimir Putin ad Adolf Hitler, sottolineando che i veterani americani della Seconda Guerra Mondiale avrebbero voluto che gli Stati Uniti fermassero l’aggressione della Russia. Biden ha sottolineato che grazie al coraggio dei soldati sbarcati in Normandia la guerra è cambiata. “Si sono opposti all’aggressione di Hitler. C’è qualcuno che dubita che loro avrebbero voluto che l’America si opponesse a Putin oggi in Europa?” ha aggiunto.

Guerra in Ucraina: Biden si scusa con Zelensky

Il presidente degli Stati Uniti si è scusato con il leader ucraino Volodymyr Zelensky per il lungo ritardo con cui il Congresso Usa ha approvato il nuovo pacchetto di aiuti militari. Ha dichiarato di volersi “scusare” per il ritardo dovuto ad “alcuni dei nostri membri molto conservatori” del Congresso. “Non mi allontanerà da voi” ha dichiarato Biden a Zelensky.