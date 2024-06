La notizia è stata resa ufficiale direttamente dalla Casa Bianca nelle scorse ore. Il presidente americano Joe Biden è pronto a rinnovare il proprio sostegno e quello degli Stati Uniti d’America al suo parigrado ucraino Volodymyr Zelensky. L’incontro fra i due presidenti avrà luogo molto preso prima in Francia e, poi, in Italia.

Incontro fra Biden e Zelensky: meeting in Normandia

“Durante il suo viaggio in Normandia, Joe Biden avrà l’opportunità di parlare con il presidente Zelensky per discutere della situazione in Ucraina e di come possiamo continuare ad approfondire il nostro sostegno all’Ucraina” – così ha annunciato, a bordo dell’Air Force One, il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan, parlando direttamente ai giornalisti. Il presidente Usa è già partito alla volta della Francia, e in particolare della Normandia, per poter essere presente in occasione della commemorazione dello sbarco. In quell’occasione avrà luogo il primo dei due incontri con il suo omologo Volodymyr Zelensky.

Incontro fra Biden e Zelensky: il G7 italiano

L’altro incontro fra Biden e Zelensky, sempre rimanendo ancorati alle notizie che sono state fatte circolare da Washington, avverrà invece proprio nel nostro Paese. Come sappiamo, infatti, tra giovedì 13 giugno e sabato 15 giugno 2024, l’Italia ospiterà il G7 e quella sarà una nuova occasione per un faccia a faccia tra i due presidenti.