Nel coro della giornata di ieri, erano iniziate a circolare insistenti voci che raccontavano di un imminente viaggio del premier di Israele, Benjamin Netanyahu, negli Stati Uniti d’America. Punchbowl News e Politico avevano rilanciato la notizia secondo la quale il premier avrebbe dovuto tenere un discorso al Congresso Usa, ma da Tel Aviv arrivano secche smentite.

Netanyahu non parlerà al Congresso Usa: la smentita

A smentire quanto sostenuto dai due importanti media americani, sono state direttamente le alte sfere di Israele, che hanno ribadito l’impossibilità di u viaggio immediato di Benjamin Netanyahu negli Usa. L’ufficio del premier afferma che la data del discorso del politico a Washington, al momento, non è stata definita, ma che sicuramente non avverrà in data 13 giugno, come inizialmente paventato. Questo anche perché, quella data specifica interferirebbe con le festività ebraiche.

Bozza di risoluzione Usa all’Onu per la pace in Medio Oriente

Nel frattempo, sul fronte della guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno annunciato un piano per una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu a sostegno del piano di cessate il fuoco a Gaza. L’ambasciatrice statunitense Linda Thomas-Greenfield ha spiegato: “Numerosi leader e governi, anche nella regione, hanno approvato questo piano“.